Москва, 13 марта, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Инвестиции Сбера в индустриальное партнёрство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта — Сколтехом, ВШЭ и МФТИ — составили 700 млн рублей за 2021−2023 годы. В свою очередь, достигнутый подтверждённый экономический эффект для Сбера от партнерства с такими ценами составляет 1,1 млрд рублей. К концу 2024 года Сбер ожидает увеличения этого эффекта, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках «Дня искусственного интеллекта» на выставке-форуме «Россия».

Пресс-служба Сбера Выступление первого заместительяпредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина на выставке «Россия»

«Сбер с научными коллективами центров AI ищет подходы к решению актуальных задач высокотехнологичного бизнеса, конкурирующего на самом высоком мировом уровне с лучшими бигтехами мира», — отметил Александр Ведяхин. По его словам, это сотрудничество даёт Сберу конкурентные преимущества в предоставлении ценности клиентам, а университеты получают возможность постоянно развивать свои компетенции, создавать и передавать новые знания, полученные в ходе решения современных вызовов в области искусственного интеллекта.

Сбер — один из крупнейших участников программы развития исследовательских центров ИИ, которые созданы для реализации национального проекта «Цифровая экономика» при поддержке аналитического центра при правительстве РФ и индустриальных партнёров.

В центрах ИИ — Сколтехе, ВШЭ и МФТИ — над проектами банка работает более 500 человек. Среди них — 220 кандидатов и докторов наук и более 100 аспирантов. Исследователи создают наукоёмкие решения для развития технологий и продуктов всей экосистемы Сбера. В частности, они разрабатывают модели для оценки кредитных рисков, улучшают опыт общения клиентов с банком, участвуют в развитии GigaChat и Kandinsky, разрабатывают робототехнические платформы.

В конце 2023 года Сбер стал индустриальным партнёром ещё четырёх центров ИИ: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарского университета им. академика С. П. Королёва, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Новосибирского государственного университета. Теперь уже семь исследовательских центров ИИ включились в работу вместе со Сбером в области искусственного интеллекта.