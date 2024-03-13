Москва, 13 марта, 2024, 11:59 — ИА Регнум. В Москве убили сына экс-первого секретаря посольства РФ в Лаосе Бориса Буданова. Как выяснило следствие, в убийстве замешан близкий друг погибшего. По данным источника ИА Регнум, Илья Буданов умер после драки у одной из бань города Москвы.

37-летний Илья Буданов — сын бывшего первого секретаря посольства России в Лаосе Бориса Буданова. Много лет Илья дружил с Андреем Минаевым. Они раньше работали вместе в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО В Москве. Но в 2013 году оба уволились.

9 марта друзья и бывшие сослуживцы отдыхали вместе в «Усадьбе банная» на Яузской аллее. Илья и Андрей распивали алкогольные напитки и что-то обсуждали. В какой-то момент дружеская беседа переросла в ссору. Словесная перепалка быстро перешла в драку. В ходе конфликта Андрей толкнул друга. Илья не устоял на ногах, упал на кафельный пол, сильно ударился головой и потерял сознание. Администраторы бань вызвали на место скорую помощь и полицию.

«Нарядом скорой помощи была констатирована смерть 37-летнего мужчины, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Следственный комитет проводит проверку.

Ранее ИА Регнум сообщал, что 19-летнего бойца ММА Рустама Байжуменова не стали отправлять в колонию за убийство по неосторожности участника СВО Максима Никитина. Спортсмен ударил военнослужащего, после чего Никитин упал и ударился головой об асфальт. Позже пострадавший скончался в больнице. Рустам провёл в СИЗО 5,5 месяцев, после чего суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. «Мягкий» приговор вызвал волну народного гнева. Сам боец ММА объяснил, что не имел умысла на убийство Максима Никитина, это трагическая случайность. Рустам Байжуменов также рассказал, что его семье постоянно звонят с угрозами.