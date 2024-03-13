Москва, 13 марта, 2024, 11:31 — ИА Регнум. За время реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выживаемость пациентов с таким диагнозом в первый год от его постановки выросла на 18%, в течение пятилетнего наблюдения — на 8%. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Более чем на 18% увеличилось число лиц, которые преодолели в борьбе со злокачественными новообразованиями самый сложный период — год жизни, когда идёт наиболее интенсивное лечение», — рассказал министр.

Мурашко добавил, что проект по модернизации онкологической службы в РФ стартовал по поручению президента страны Владимира Путина в 2019 году. За это время создали 11 новых онкологических центров и хирургических подразделений в онкологических диспансерах, а также поставили более 16 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе дорогостоящее высокотехнологичное, уточнил он.

Кроме того, министр здравоохранения сообщил, что кроме инвестиций в инфраструктуру каждый год на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяется более 320 млрд рублей. Деньги идут на оказание медпомощи пациентам, подчеркнул Михаил Мурашко.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр здравоохранения РФ сообщил о достижениях национального проекта «Здравоохранение». Он пояснил, что благодаря ему в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в стране превысила 73 года.

Одним из ключевых направлений нацпроекта стала борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смерти не только в России, но и во всём мире.

По данным Мурашко, за последние четыре года в стране создали 64 новых региональных сосудистых центра и 36 первичных сосудистых отделений. Кроме того, в медучреждения поставили более 22 тыс. единиц современного оборудования. Свыше 1,8 млн пациентов благодаря проекту получают бесплатные лекарства.

Россия за последние 20 лет смогла достичь самого низкого уровня смертности от болезней системы кровообращения, подчеркнул министр.