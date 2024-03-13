Москва, 13 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Возможное банкротство бельгийской площадки Euroclear после ответных действий России на изъятие Еврокомиссией замороженных активов Центробанка РФ представляется вполне ожидаемым. Такое мнение 13 марта корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Агентство Reuters, ссылаясь на слова европейского чиновника, занимающегося проблемой конфискации замороженных российских активов, сообщило, что ответные действия России на изъятие Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов Центробанка РФ чреваты банкротством бельгийской площадки Euroclear. Издание отметило, что банкротство Euroclear угрожает финансовой стабильности всего Евросоюза, это может привести к глобальному финансовому кризису.

«Подобные последствия санкций, которые вводятся в отношении нашей страны, вполне ожидаемы. Я думаю, это далеко не единственная ситуация, когда введение санкций против России оборачивается гораздо большими потерями для тех, кто их инициирует. Россия чётко дала понять, что предпримет адекватные ответные действия на замораживание активов и ограничение возможности операций с ними. И это является общемировой практикой: блокирование и изъятие активов в ответ на подобные действия другой стороны», — отметил экономист.

Твердохлеб добавил, что если Запад не изменит свою политику, последствия для европейских стран могут быть серьёзными. Негативные последствия для ЕС возникают из-за непродуманности санкций, а также уверенности Запада в том, что в отношении него не будут предприняты ответные меры, считает экономист.

Он напомнил, что в современном финансовом мире все потоки финансовых ресурсов и активов тесно связаны. Поэтому сейчас невозможно безнаказанно совершать противоправные действиям в отношении своих партнёров. Многие этого не понимают, поэтому проблемы у Запада будут только нарастать. Это лишь одна из проблем, которая выглядит весьма серьёзной и опасной. Скорее всего, это заставит западных партнёров задуматься о последствиях своих действий и перейти к более продуктивной, добавил Твердохлеб.

Как передавало ИА Регнум, Совет Евросоюза 12 февраля разрешил использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Отмечено, что депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от активов РФ по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

После начала СВО на Украине Евросоюз и США заморозили финансовые активы России на сумму порядка $300 млрд. В Европе заявили, что ищут правовые основания для отъёма этих денег, чтобы передать их Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Такие действия не могут остаться без последствий, добавил представитель Кремля. США таким образом пытаются оказать давление на европейцев. Возникла парадоксальная ситуация, ведь большая часть российских активов находится не в США, а в Европе, подчеркнул Песков.