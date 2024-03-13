Москва, 13 марта, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Россия не бросит своих людей в Донбассе и Новороссии, потому что в противном случае её потери возрастут многократно. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Он напомнил, что Россия пришла на помощь своим людям и в этом заключается ответ на вопрос, что делается и для чего.

«Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего, четвертого сорта», — подчеркнул президент.

С Россией перестанут считаться, если она сама себя не сможет защитить. Это означает катастрофические последствия для российской государственности, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодёжи Путин заявил, что Донбасс сам повернулся к России и ждал от неё помощи. Он подчеркнул, что Россия встала на защиту своих людей, причём не где-то за тысячи километров от национальных границ, а совсем рядом.