Рязань, 13 марта, 2024, 11:02 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить отрытый огонь на обеих горящих ёмкостях с сырой нефтью. Об этом 13 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Komsomolskaya Pravda

«Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров», — приводит агентство слова источника.

Как передавало ИА Регнум, утром 13 марта губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории региона из-за удара беспилотника произошёл пожар на нефтезаводе.

Позднее стало известно, что в результате пожара пострадали два человека. Пациенты попали в больницу в состоянии средней степени тяжести, их поместили в отделение травматологии.

Утром 12 марта украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар.