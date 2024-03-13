В Рязани потушили открытый огонь на нефтеперерабатывающем заводе
На нефтезаводе в Рязани потушили открытый огонь на обоих резервуарах
Рязань, 13 марта, 2024, 11:02 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить отрытый огонь на обеих горящих ёмкостях с сырой нефтью. Об этом 13 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров», — приводит агентство слова источника.
Как передавало ИА Регнум, утром 13 марта губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории региона из-за удара беспилотника произошёл пожар на нефтезаводе.
Позднее стало известно, что в результате пожара пострадали два человека. Пациенты попали в больницу в состоянии средней степени тяжести, их поместили в отделение травматологии.
Утром 12 марта украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар.