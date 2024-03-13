Москва, 13 марта, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили ещё семь украинских беспилотников в Белгородской и Воронежской областях, сообщили 13 марта в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Около 09:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что средствами ПВО один БПЛА был уничтожен над Белгородской областью и шесть — над Воронежской.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.

Над территориями Белгородской области уничтожено 11 беспилотников, Брянской — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областей — по одному.

По словам президента России Владимира Путина, Украина пытается атаковать российские регионы главным образом для того, чтобы помешать выборному процессу.