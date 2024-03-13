Париж, 13 марта, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Во Франции умер сын бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля адмирал и экс-сенатор Филипп, сообщает France presse (AFP) со ссылкой на членов семьи.

Keystone Pictures USA/Global Look Press Филипп Де Голль

«Он умер в ночь со вторника на среду в Национальном институте инвалидов, где он жил в течение двух лет», — передает агентство слова сына Ива де Голля.

Филипп де Голль родился в Париже 28 декабря 1921 года. Он был первым ребёнком Ивонн Вендру и Шарля де Голля. Филипп посвятил большую часть своей жизни военной карьере. Так, к 1971 году он дослужился до контр-адмирала. Позже Филипп начал заниматься политической деятельностью. С 1986 по 2004 год де Голль занимал пост сенатора Франции от Парижа.