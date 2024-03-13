Москва, 13 марта, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Круглосуточный блинный марафон и состязания по приготовлению блинов состоятся в ходе фестиваля «Московская Масленица».

Дарья Драй ИА REGNUM Блины на масленицу

Как рассказали организаторы городских уличных мероприятий «Московские сезоны», блинный марафон ждет гостей на Кузнецком мосту. В течение 168 часов без перерывов повара будут печь традиционное масленичное блюдо. Повара — звезды московских ресторанов — будут сменять друг друга за сковородками каждые четыре часа.

На рыбном рынке «Москва на волне» пройдут кулинарные баттлы. 16 марта соревноваться в выпекании блинов будут студенческие команды, а 17 марта в кулинарных дуэлях поучаствуют профессиональные повара. Для поединков заявлены интересные рецепты, среди которых царские гречневые блины с семгой и козьим сыром и гурьевские блины с паштетом из скумбрии.

«Московская Масленица» проходит с 11 по 17 марта на 29 площадках столицы. В ходе фестиваля его участники узнают о традициях празднования Масленицы в разных регионах России и поедят блинов диаметром до 80 см.