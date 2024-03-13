Вашингтон, 13 марта, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы РФ.

Grzegorz Wajda/Global Look Press Илон Маск

Так, издание Zerohedge в соцсети Х напомнило слова Путина о том, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой.

«Конечно», — ответил Маск в комментарии под постом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, что Россия готова применять оружие, в том числе любое оружие, если речь идёт о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. Президент напомнил, что всё это прописано в Стратегии России, она не менялась.

Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем любая другая. О российской мощи в вооружении знают все специалисты.

29 февраля в послании Федеральному собранию Путин заявил: всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации. Он отметил, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории, поэтому последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Он отметил, что западные политики приписывают России некие планы нападения на Европу, хотя сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и обсуждают, отправлять ли воинские контингенты на Украину. Россия располагает оружием, способным поражать цели на территории стран Запада, но утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу являются бредом, подчеркнул президент.