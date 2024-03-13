Москва, 13 марта, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вспомнил, что заявил о неготовности возглавить государство, когда Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на президентский пост после его ухода. Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».

Сенцов Александр, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС Владимир Путин и Борис Ельцин

По его словам, вопрос был задан в то время, в том историческом и экономическом контексте, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности.

«И вот всё вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов», — сказал Путин.

Он добавил, что ответил так не из-за испуга, а из-за огромного масштаба задач, из-за количества проблем, нараставших с каждым днём как снежный ком. Путин пояснил, что считал себя не готовым к тому, чтобы решить все эти проблемы.

«Поэтому я сказал абсолютно искренне. И если бы вернуться, повторил бы то же самое», — признался президент.

Дальнейшие разговоры с Ельциным, рассказал Путин, стали решающими. Бывший глава государства сказал, что он человек опытный и знает, что предлагает.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2023 года Путин, которому задали вопрос об участии в предстоящих выборах, заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас он принял решение баллотироваться. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. По решению ЦИК, голосование на выборах будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта.