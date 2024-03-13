Москва, 13 марта, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб, а работает в интересах своей страны и её народа. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа… Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что исполняет свой долг перед Россией и людьми, которые считают её своей Родиной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин назвал события специальной военной операции самыми значимыми для него в 2023 году. Он также выделил среди ярких событий вопросы, связанные с поддержанием развития экономики. Военные успехи опираются на базовые показатели в экономике, в реальном секторе промышленности, пояснил президент.