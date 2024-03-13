Москва, 13 марта, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что высказывания властей США о необходимости помощи ударам ВСУ по Крыму означают признание фактического участия в конфликте. По его мнению, это «опасный курс» с непредсказуемыми последствиями.

Mil.ru Анатолий Антонов

Так дипломат прокомментировал слова шефа ЦРУ Уильяма Бернса о выделении нового пакета помощи ВСУ.

«Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам «бить вглубь Крыма». На официальном уровне признаётся фактическое участие США в конфликте. Однако это опасный курс, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями», — сказал Антонов журналистам.

Посол подчеркнул, что последствия окажутся серьёзными не только для безопасности Штатов, но и для всего мира.

Как сообщало ИА Регнум, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил на слушаниях в комитете Сената США по разведке, что новая военная помощь США Украине даст возможность для наступления ВСУ и «проникающих ударов по Крыму» в конце 2024 года.

Очередной пакет помощи, который никак не могут согласовать в Конгрессе, вернёт украинской армии «наступательную инициативу», а также Киев сможет вести переговоры «с позиции значительной силы», уверен Бернс.

Заявление руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) о подготовке «серьёзной военной операции» в Крыму является попыткой Киева в информационном пространстве показать свой якобы успех. Такое мнение 11 марта высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.