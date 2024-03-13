Наступивший, 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём, они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению российского лидера, в переговорах нужно опираться на те реалии, которые, «сложились, как в таких случаях говорят, на земле».

«Переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России», — сказал Владимир Путин.

Тем временем непосредственно в зоне СВО на южнодонецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника.

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Цели поражены неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Соответствующие видеокадры обнародованы Минобороны РФ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.