Москва, 13 марта, 2024, 07:20 — ИА Регнум. В ходе операции в Африке частной военной компании «Вагнер» Минобороны России оказывало поддержку, но не более, чем лишь как группе из РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Россия, по словам Путина, не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию. Работать с РФ захотели сами африканские лидеры, подчеркнул президент.

«Проблема в другом. Эта небезызвестная группа «Вагнер». Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие африканские страны. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — уточнил Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в январе помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи выразила опасение США из-за сотрудничества африканских стран с Россией, поскольку это якобы «создаст большие сложности». Она напомнила о решении властей Мали «выкинуть французов» и пригласить группы «Вагнера». Помощник госсекретаря США считает, что это привело к увеличению жертв среди гражданского населения и атак в сфере безопасности. По её мнению, для управляющих страной это не та модель, которой бы следовало придерживаться.

В октябре 2023 года в ходе телефонного разговора Владимир Путин обсудил с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой ход реализации договорённостей, достигнутых во время июльского саммита Россия — Африка. Стороны подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей между странами и сотрудничества в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом. Глава Мали выразил признательность за разноплановую помощь, оказываемую Россией.

В феврале 2022 года Франция и её партнёры в Европе по операции «Такуба», а также Канада решили вывести войска из Мали после того, как власти этой страны пошли на сближение с РФ.