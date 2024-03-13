Если Польша введёт войска на Украину, то не уйдёт оттуда никогда — Путин
Путин: если Польша введёт свои войска на Украину, то уже оттуда не уйдёт никогда
Москва, 13 марта, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Если власти Польши введут войска на Украину в надежде вернуть земли, которые считают своими, то они оттуда не уйдут. Такое мнение озвучил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости».
Глава государства предположил, что ничем хорошим польский поход на Украину не закончится.
«Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется», — заявил Владимир Путин.
По словам российского лидера, поляки «спят и видят», когда вернут себе «исторические земли, которые Сталин у них отобрал и отдал Украине».
«Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», — добавил президент.
Как сообщало ИА Регнум, издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники передавало, что Франция начала работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.
Отсутствие единства среди стран ЕС по вопросу о возможном военном конфликте с Россией делает подобные устремления Макрона иллюзорными, заявил ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. Рассчитывать на страны Прибалтики несерьёзно, а армия Польши к такой войне не готова, отметил эксперт.