Москва, 13 марта, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Если власти Польши введут войска на Украину в надежде вернуть земли, которые считают своими, то они оттуда не уйдут. Такое мнение озвучил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости».

Пресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин

Глава государства предположил, что ничем хорошим польский поход на Украину не закончится.

«Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется», — заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, поляки «спят и видят», когда вернут себе «исторические земли, которые Сталин у них отобрал и отдал Украине».

«Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники передавало, что Франция начала работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.

Отсутствие единства среди стран ЕС по вопросу о возможном военном конфликте с Россией делает подобные устремления Макрона иллюзорными, заявил ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. Рассчитывать на страны Прибалтики несерьёзно, а армия Польши к такой войне не готова, отметил эксперт.