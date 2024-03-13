Москва, 13 марта, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Потребности в применении тактического ядерного оружия (ТЯО) в ходе спецоперации на Украине никогда не было. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул глава государства.

Президенту задали уточняющий вопрос, означает ли это, что в голову такая мысль даже не приходила.

«Нет, а зачем?» — ответил он.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Владимир Путин заявил о достижении договорённости с Минском по поводу размещения ТЯО в Белоруссии. При этом президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и поступит так же, как давно поступают США, размещающие своё ТЯО в Европе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 января отметил, что появление российского ТЯО на белорусской территории успокоило «ошалевших соседей». Также он обратил внимание на ценность сотрудничества с Россией в части обеспечения безопасности страны.