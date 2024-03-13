Брянск, 13 марта, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Утром 13 марта на территории Брянской области пресекли ещё одну попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Всего в регионе сбили восемь дронов ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны России. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава Брянской области.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы реагирования.

Всего за ночь в Брянской области уничтожили восемь беспилотников ВСУ. Кроме Унечского района дроны поразили над Клинцовским районом и Стародубским муниципальным округом.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 марта 25 украинских БПЛА были перехвачены в небе над семью российскими регионами. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь над Белгородской, 11 над Курской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.

Ночью 11 марта российская система противовоздушной обороны обнаружила и обезвредила два беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью. Дроны военные сбили в Клинцовском и Почепском районах. По информации региональных властей, пострадавших и разрушений нет. На места падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

В Кремле прокомментировали, что киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские военные начеку, делается всё необходимое, системы ПВО работают.