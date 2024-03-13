Тегеран, 13 марта, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Множество фейерверков на празднике огня Чахаршанбе-Сури в Иране стали причиной травм почти 4,5 тыс. человек, погибли 26. Об этом написало агентство Mehr.

ИА REGNUM Праздничный салют

По традиции в преддверии Нового года (Нороуза), в праздник огня, иранцы разводят костры, запускают фейерверки и петарды. При этом, как показывает практика, редко когда массовые развлечения обходились без жертв.

Истоки праздника лежат в зороастрийских верованиях, однако к торжествам присоединяются и жители Ирана с другой религиозной принадлежностью.

По информации издания, люди из-за фейерверков лишились ног, рук, кто-то потерял зрение.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году в Иране погибли не менее трёх человек, ещё более 1000 жителей получили травмы различной степени тяжести в ходе праздника огня.

В Индии 11 человек погибли и 174 получили травмы в результате взрыва на заводе пиротехники в штате Мадхья-Прадеш.