Губкин, Белгородская область, 13 марта, 2024, 05:07 — ИА Регнум. ВСУ в ночь с 12 на 13 марта тремя беспилотниками попытались атаковать территорию Белгородской области. В результате нападения пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Губкинский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА самолётного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал», — написал Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, при падении первого беспилотника в частном секторе в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения.

За пределами этого же населённого пункта упал второй беспилотник. Оперативные службы ведут поиски обломков, добавил губернатор.

Третий украинский дрон врезался в дерево в частном секторе города Губкин. Различные повреждения получили два домовладения: посечены фасады и выбиты окна.

На местах работают все оперативные и аварийные службы. Подомовой обход продолжится в светлое время суток, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 13 марта средства ПВО сбили два беспилотника самолётного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. В результате инцидента возник пожар в сарае в одном из частных домов. По предварительным данным, никто не пострадал, заверил губернатор Вячеслав Гладков.

В ночь с 12 на 13 марта о ракетной опасности предупредили жителей Губкинского и Старооскольского городских округов Белгородской области. Население попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Вячеслав Гладков 12 марта заявил, что украинские военные не присутствуют на территории Белгородской области. Со стороны Украины наблюдается огромный поток лживой информации, поэтому доверять нужно официальным источникам, пояснил он.