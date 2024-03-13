Москва, 13 марта, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Ведущий телепрограммы «Вести недели» Дмитрий Киселёв сделал анонс предстоящего большого интервью с президентом России Владимиром Путиным.

kremlin.ru Владимир Путин

По словам Киселёва, в эфир интервью выйдет 13 марта на телеканале «Россия 1» в 10:00 мск, а также на ленте «РИА Новости».

Журналист пояснил, что после оглашения послания Федеральному собранию у многих остались дополнительные вопросы. Кроме того, новые угрозы со стороны западных стран также требуют пояснений.

«Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над «i». Ждём», — сказал Дмитрий Киселёв.

Как сообщало ИА Регнум, оглашение послания президента 29 февраля 2024 года, стало самым продолжительным из всех 19 ежегодных посланий Владимира Путина.

Речь президента длилась 2 часа 6 минут. При этом 80 раз послание прерывали аплодисментами.

В феврале Дмитрий Киселёв заявил, что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.

Киселёв назвал достойным примером интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Киселёв считает, что Байдену стоило бы дать «зеркальное интервью» представителю российских СМИ.