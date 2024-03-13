Воронеж, 13 марта, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Ночью 13 марта в Воронежской области несколько раз работали средства противовоздушной обороны. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Работа сил ПВО, по заверению Гусева, осталась без последствий для гражданских объектов.

«Оперативную обстановку держу на контроле. Опасность атаки беспилотников сохраняется», — добавил глава Воронежской области.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Гусева, ночью 13 марта в небе над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ.

В ночь с 12 на 13 марта власти Воронежской области объявили об опасности атак беспилотников киевского режима и готовности средств противовоздушной обороны к отражению угроз.

В ночь на 12 марта киевские боевики в семи регионах России пытались совершить террористические атаки. Все 25 беспилотников ВСУ были уничтожены.

В Белгородской области в ночь на 13 марта объявили ракетную опасность в двух городских округах.

В городе Сумы на Украине ночью 13 марта были слышны взрывы.