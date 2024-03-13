Гусев: в Воронежской области за ночь несколько раз работали средства ПВО
Воронеж, 13 марта, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Ночью 13 марта в Воронежской области несколько раз работали средства противовоздушной обороны. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев.
Работа сил ПВО, по заверению Гусева, осталась без последствий для гражданских объектов.
«Оперативную обстановку держу на контроле. Опасность атаки беспилотников сохраняется», — добавил глава Воронежской области.
Как сообщало ИА Регнум, по информации Гусева, ночью 13 марта в небе над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ.
В ночь с 12 на 13 марта власти Воронежской области объявили об опасности атак беспилотников киевского режима и готовности средств противовоздушной обороны к отражению угроз.
В ночь на 12 марта киевские боевики в семи регионах России пытались совершить террористические атаки. Все 25 беспилотников ВСУ были уничтожены.
В Белгородской области в ночь на 13 марта объявили ракетную опасность в двух городских округах.
В городе Сумы на Украине ночью 13 марта были слышны взрывы.