Курск, 13 марта, 2024, 04:43 — ИА Регнум. На территории Курской области действует режим ракетной опасности, сообщил 13 марта губернатор Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Пост губернатор опубликовал в 04:21 мск.

По словам главы региона, в небе над Курским районом работают средства противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 13 марта над Курском обнаружили два украинских беспилотника. Атаку киевского режима отразили российские военные. Дроны ВСУ были уничтожены, подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Утром 12 марта были отбиты четыре атаки диверсионно-разведывательных групп киевского режима, которые пытались прорваться на приграничную территорию в районе Тёткино в Курской области. Противник понёс значительные потери и был отброшен, заявили в Минобороны РФ.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин предположил, что атаки ВСУ на российскую территорию могут быть отработкой очередного информационного повода в преддверии выборов президента России. Поскольку на фронте ВСУ отступают, в ход идут такие вот «манёвры», добавил он.