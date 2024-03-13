Тегеран, 13 марта, 2024, 04:30 — ИА Регнум. В Иране растёт количество пострадавших во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, погибшими числятся 14 человек, сообщило 12 марта иранское информационное агентство Mehr News Agenсусо.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«До полуночи вторника общее число пострадавших в Иране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло 3267 человек», — уточнили в издании.

По данным информагентства, травмы получили 3253 человека, из них в больницах находятся 463 участника празднества. Порядка 1070 человек травмировали глаза. Известно, что 189 пострадавших лишились конечностей, ожоги получил 981 человек.

Ранее сообщалось о 2114 пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году в ходе массовых мероприятий на празднике Чахаршанбе-Сури в Иране погибли не менее трёх человек, ещё более 1000 жителей получили травмы различной степени тяжести.

Древний праздник огня наступает в Иране в канун Нового года — 21 марта. Чахаршанбе-Сури говорит о приходе весны и возрождении природы. По традиции жители страны начинают праздновать заранее. Люди разводят костры и прыгают через них. Также иранцы используют пиротехнику, при этом многие фейерверки и петарды оказываются некачественными.