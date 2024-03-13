Берлин, 13 марта, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Бизнесмен из Германии Оливер Кемпкенс заявил, что санкции Запада не смогли подорвать экономику России. О своих выводах после неоднократных поездок в РФ предприниматель рассказал в интервью изданию Die Welt.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Мы на Западе поспешили заявить, что санкции поставят Россию на колени. Но мы всё ещё ждём, когда этот момент настанет», — добавил он.

Кемпкенс отметил, что в России практически не ощущаются последствия ограничительных мер. Сейчас цены стабилизировались, зарплаты у россиян растут, констатировал бизнесмен.

При этом некий урон от санкций, безусловно, был нанесён, но до ослабления российской экономики ещё очень далеко, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля французский политолог Рено Пила признал, что санкции Запада против России не работают. Эксперт напомнил, как весной 2022 года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр грозился сокрушить российскую экономику с помощью санкционных мер, однако в данный момент весь мир наблюдает только её рост.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию подчеркнул, что по темпу роста экономики в 2023 году РФ опередила страны G7. Ранее глава государства отмечал, что экономика России выросла в 2023 году на 3,6%, это превышает средние темпы в мире (3%) и значительно выше, чем в среднем в развитых странах (1,5%).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 марта заявил, что рост ВВП страны за январь 2024 года оценивается в годовом выражении в 4,6%. Тенденции 2023 года, характеризующиеся ростом экономики вопреки попыткам давления извне, сохраняются, добавил председатель российского правительства.