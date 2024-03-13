Штат Джорджия, США, 13 марта, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия, тем самым набирает достаточное число голосов делегатов для выдвижения на второй срок от Демократической партии. Об этом написали американские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байдену надо было набрать 1968 голосов делегатов. По прогнозам изданий, он набирает 1970.

«Победа в Джорджии увеличивает шансы для выдвижения», — считают эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден злоупотребляет полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом 9 марта написал бывший американский лидер Дональд Трамп.

4 марта Трамп заявил, что Байден пытается переизбираться на занимаемый им пост с использованием нечестных приёмов. По его словам, американский лидер задействовал судей и прокуроров в качестве средства для предвыборной борьбы.

Байден не должен участвовать в выборах, если Киев понесёт поражение в украинском конфликте, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.