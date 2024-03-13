Воронеж, 13 марта, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Ночью 13 марта в небе над Воронежской областью сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО в Воронежской области обнаружен и ликвидирован БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

Пост был опубликован в 02:42 мск.

Последствий на земле, по предварительным данным, нет. При этом режим ракетной атаки беспилотниками сохраняется, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 12 на 13 марта власти Воронежской области объявили об опасности атак беспилотников киевского режима. Средства противовоздушной обороны готовы к отражению угроз. Губернатор региона Александр Гусев напомнил жителям в случае необходимости быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, а на улице — в здание, парковку, подземный переход.

В Воронежской области 12 марта объявляли ракетную опасность.

В ночь на 12 марта киевские боевики в семи регионах России пытались совершить террористические атаки. Все беспилотники ВСУ были уничтожены.