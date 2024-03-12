Москва, 13 марта, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Видеоинтервью российского президента Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселёву выйдет в эфире телеканала «Россия 1» 13 марта в 10:00 мск. Также его можно будет увидеть на ресурсах «РИА Новости».

Kremlin.ru Владимир Путин

В анонсе Киселёв отметил, что в ходе интервью Владимир Путин даст оценки новым угрозам Запада. Также будут расставлены многие точки над i, добавил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Дмитрий Киселёв заявил, что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Он отметил, Москве и Вашингтону не хватает возможности слушать и слышать друг друга. Киселёв назвал достойным примером интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, ориентированное на зрителя США. Киселёв считает, что Байдену стоило бы дать «зеркальное интервью» представителю российских СМИ.

В ночь на 9 февраля журналист Такер Карлсон опубликовал на своём сайте и различных платформах запись интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа длилась более двух часов. Разговор во многом касался конфликта на Украине и отношений России с США, западными странами и НАТО.