Воронеж, 13 марта, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Власти Воронежской области объявили ночью 13 марта об опасности атак беспилотников киевского режима. Средства противовоздушной обороны готовы к отражению угроз.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

«Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России», — предупредил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Глава области также напомнил, что нужно быть готовым в случае необходимости быстро перейти в комнату без окон, а на улице — в здание, парковку, подземный переход.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области в ночь на 13 марта объявили ракетную опасность в двух городских округах: Губкинском и Старооскольском.

Украинские боевики поздним вечером 12 марта обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области.

12 марта беспилотник ВСУ врезался в здание городской администрации в Белгороде. В результате взрыва в помещениях были выбиты окна, посечён фасад здания. Другой беспилотник упал на крышу городского торгового центра. Никто не пострадал.