Москва, 13 марта, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Рок-группа «Би-2» подтвердила, что запланированный на апрель фестиваль «Каникулы с Би-2» в турецком Кемере отменён.

Reactor691 Группа «Би-2»

«Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию», — написали музыканты в своём Telegram-канале.

При этом артисты заверили, что «рано или поздно» состоится новый фестиваль, но в какой стране, не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, администрация пятизвёздочного отеля Marti Myra в Кемере до последнего надеялась на то, что фестиваль «Каникулы с Би-2» состоится и продолжала продавать билеты. Цены с проживанием варьировались от 289 тыс. до 379 тыс. рублей.

Ранее группа в соцсетях сама сообщила об отмене фестиваля. Он должен был проходить в течение четырёх дней в отеле Marti Myra. Ведущие — актёры Алекс Дубас и Максим Виторган.

Предполагается, что причиной отмены фестиваля стали скандал с группой в Таиланде и депортация музыкантов в Израиль.

В мае 2023 года в Израиле солист «Би-2» Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что больше не вернётся в Россию. А в апреле 2023 года выяснилась, что музыканты группы направляют часть гонораров на помощь Украине.