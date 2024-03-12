Волгодонск, Ростовская область, 13 марта, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не подтвердил информацию о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Волгодонском.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

«В связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о Волгодонске информирую, что, по данным военных, подразделения ПВО там не работали», — написал он в Telegram-канале.

Голубев добавил, что Волгодонская АЭС работает в штатном режиме. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта за пределами ростовского Таганрога уничтожили воздушные цели. В городе объявили отбой атаки БПЛА, подтвердили региональные власти.

Ночью 9 марта российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на Таганрог. Местные жители рассказали в соцсетях, что дроны приблизились к городу со стороны Азовского моря. При устранении последствий нападения пострадал сотрудник МЧС.

В ночь на 9 марта средства ПВО Вооружённых сил России сбили в общей сложности 47 беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями, причём над последней устранили 41 украинский БПЛА.