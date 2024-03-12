Москва, 13 марта, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселёв рассказал о большом интервью президента РФ Владимира Путина, которое выйдет 13 марта на телеканале «Россия 1» и на ленте «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Киселёв пояснил, что после оглашения послания Федеральному собранию осталось много дополнительных вопросов. Кроме того, новые угрозы с Запада, по словам журналиста, также требуют оценок и пояснений.

«Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над «i». Ждём и готовимся», — сказал Киселев.

Как сообщало ИА Регнум, оглашение послания президента 29 февраля 2024 года, стало самым продолжительным из всех 19 ежегодных посланий Владимира Путина.

Речь президента длилась 2 часа 6 минут. При этом 80 раз послание прерывали аплодисментами.

Президент обозначил на ближайшие годы основные векторы развития России: поддержка семей и молодёжи, рост продолжительности жизни, повышение рождаемости, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей.

Глава государства также много говорил об участниках специальной военной операции на Украине. В частности, он отметил, что подлинной элитой РФ являются те, кто служит стране.

Основную часть послания заняли вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года.

Внешнеполитическая часть послания в самом начале выступления президента была не объёмной.