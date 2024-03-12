Югорск, Югра, 12 марта, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Бывший первый замглавы Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Крылов в декабре 2023 года добровольцем отправился в зону спецоперации. 4 февраля в боях за освобождение Авдеевки он погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Наш Югорск».

Telegram-канал мэрии «Наш Югорск» Дмитрий Крылов

«В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк Дмитрий Александрович Крылов», — написали коллеги.

В Югорске он прожил 17 лет. Почти 15 из них посвятил муниципальной службе. Прошёл путь от простого специалиста до первого заместителя главы города. Старался помочь каждому жителю, не оставался равнодушным к проблемам коллег.

«Не имея боевого опыта и армейской службы, посчитал своим долгом встать плечом к плечу в один ряд с нашими бойцами. 4 февраля в боях за освобождение Авдеевки гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Дмитрий Александрович Крылов получил смертельное ранение», — говорится в некрологе.

У погибшего осталось трое сыновей.

Как сообщало ИА Регнум, Крымская межнациональная миссия предлагает изучить возможность переименования небольших населённых пунктов и улиц городов в честь российских военных, героически погибших в ходе специальной военной операции. Об этом завил журналистам председатель объединения Заур Смирнов.

В начале марта 2023 года губернатор Магаданской области Сергей Носов написал, что новой улице в Магадане присвоят имя Героя России гвардии полковника Владимира Жоги. Жога героически погиб в марте 2022 года в ходе эвакуации мирных жителей из Волновахи (ДНР).

Президент России Владимир Путин призвал не оставлять без внимания военных и добровольцев, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, а также их семьи. Об этом глава государства сказал 5 марта на встрече с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае.

Глава государства подчеркнул, что от мужества российских бойцов в ходе специальной военной операции зависит выполнение обозначенных планов развития России. По его словам, именно эти люди являются подлинной элитой страны.