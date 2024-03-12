Москва, 12 марта, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Сокращение добычи нефти в рамках формата ОПЕК+ грозит для России потерей рынков, заявил 12 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

Иван Шилов ИА Регнум

«Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растёт, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять инвестиции», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что если бы Россия не участвовала в поддержании высоких цен на нефть в мире, то производство в США стало бы невыгодным, сланцевая добыча бы развалилась, банки не давали бы им кредитов из-за неперспективности этой добычи.

Как сообщало ИА Регнум, также 12 марта Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках неофициального формата Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) позволяет удерживать цены на нефть и обеспечивать доходы бюджета. Российский лидер добавил, что поддерживает работу, которую страна проводит в рамках организации.

В январе агентство Bloomberg написало, что в 2023 году Россия второй год подряд добилась рекордных темпов добычи нефти, что ещё раз говорит об устойчивости страны к западным санкциям. Согласно материалу, в России развились «бешеные темпы бурения». Только за 11 месяцев 2023 года пробурили нефтедобывающие скважины общей протяжённостью 28,1 тыс. км. Это позволит, как отмечают авторы, побить рекорд предыдущего года.