Прага, 12 марта, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Большинство граждан Чехии хотят завершения конфликта на Украине, даже если для этого Киеву придётся признать территориальные потери, заявила 12 марта председатель партии «Триколор» Зузана Майерова.

«Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги Евросоюза. Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооружённого конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий», — сказала Майерова в интервью Parlamentní listy.

Она отметила, что возглавляемое ею движение выступает категорически против возможности отправки чешских солдат в зону конфликта, отметив, что реализация этих «безумных рассуждений» может привести к ядерному конфликту и третьей мировой войне.

Власти Чехии за счёт своих граждан финансируют всё новые поставки оружия на Украину, но эти поставки приведут не к изменению ситуации, а лишь к новым смертям, добавила Майерова.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года созвал в Париж на срочную встречу по Украине лидеров 20 западных стран, а после саммита заявил, что его участники обсуждали возможность отправки войск стран ЕС и НАТО в зону конфликта.

Ряд лидеров стран ЕС и генсек НАТО Йенс Столтенберг опровергли наличие таких планов. При этом президент Чехии Петр Павел заявил, что ЕС должен играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергать заранее возможные варианты помощи Киеву и, к примеру, учить военнослужащих ВСУ как на территории других государств, так и непосредственно на территории Украины.