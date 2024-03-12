Вашингтон, 12 марта, 2024, 22:01 — ИА Регнум. США не имеют ни планов, ни намерений направлять свои войска на Украину, заявил 12 марта на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У Соединённых Штатов не будет солдатских ботинок на Украине. Мы не намерены направлять туда свои войска. Мы не планируем поступать таким образом», — подчеркнул советник американского лидера

Так он прокомментировал высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который ранее заявил, что военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на парижской конференции по поддержке Киева руководители стран ЕС и НАТО обсудили возможность отправки военных на Украину. Он пояснил, что консенсуса на эту тему нет, но он и его коллеги «делают всё возможное», чтобы Россия не выиграла в конфликте.

После заявления Макрона в Британии, Германии и США заявили, что не будут отправлять подразделения на Украину для участия в боевых действиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует посылать войска на Украину.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше, отметил он.