Химки, Московская область, 12 марта, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» 12 марта проиграл подмосковным «Химкам» в матче первого этапа четвертьфинала «пути регионов» Кубка России и выбыл из турнира.

Иван Шилов ИА Регнум

Встреча на «Арене-Химки» закончилась со счётом 2:0. Первый гол в ворота «Краснодара» забил с пенальти на 25-й минуте Хетаг Хосонов, второй — Олег Исаенко на 57-й минуте.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта «Спартак» потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2.

«Красно-белые» второй раз в сезоне уступили «Факелу». В первом круге они проиграли с таким же счётом в Воронеже.