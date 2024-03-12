Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 12 марта, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России 12 марта в своём Telegram-канале опубликовало кадры из посёлка Тёткино Курской области, вблизи которого была пресечена попытка прорыва государственной границы украинскими диверсантами.

кадр из видео

«В посёлке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт. Местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Как передавало ИА Регнум, в Минобороны ранее сообщили, что Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области.

Были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Тёткино Курской области. Кроме того, террористы при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России одновременно на трёх направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области.

Украинские террористические формирования в результате своих действий потеряли 234 боевика, семь танков и три боевые машины пехоты Bradley, уточнил вечером 12 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.