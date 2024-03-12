Белгород, 12 марта, 2024, 20:15 — ИА Регнум. На территории всей Белгородской области вечером 12 марта запускали сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, добавив, что через восемь минут он был отменён.

Иван Шилов ИА Регнум

«На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

Восемь минут спустя глава региона объявил об отмене предупреждения о ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков информировал, что за сутки с 7 утра 11 марта до 7 утра 12 марта районы Белгородской области подверглись 26 атакам со стороны Украины с применением беспилотников. С дронов было сброшено восемь взрывных устройств, повреждения выявлены в девяти населённых пунктах. За это же время ВСУ выпустили по области 27 снарядов.

12 марта украинский беспилотник врезался в здание городской администрации в Белгороде. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечён фасад. Кроме того, в Белгороде украинский беспилотник упал также на крышу торгового центра, пострадавших нет.

Кроме того, за сутки город Шебекино два раза подвергался обстрелам со стороны ВСУ, один из снарядов попал в частный жилой дом.