Минобороны показало кадры полётов самолётов дальней авиации
Минобороны показало кадры полётов бомбардировщиков Ту-22МЗ и истребителей МиГ-31
Москва, 12 марта, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры плановых полётов самолётов дальней авиации Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
На кадрах видно, как бомбардировщики Ту-22МЗ и истребители МиГ-31 с комплексом «Кинжал» поднимаются в небо. Также показана кабина пилота во время полёта и видимое лётчикам воздушное судно, летящее рядом. Сняты также планы с поверхностью морей и воздушного пространства.
Как передавало ИА Регнум, 12 марта бомбардировщики Ту-22МЗ и истребители МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили полёты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей.
По сообщению Минобороны, сопровождение самолётам дальней авиации обеспечивали Су-30СМ и Су-35С, а на отдельных этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители.
Полёты были проведены в строгом соответствие с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнуло ведомство.