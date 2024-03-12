Амстердам, 12 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом 12 марта заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не собираемся отправлять голландских военных. Технический персонал — возможно», — сказала Оллонгрен.

Она добавила, что программа обучения пилотов истребителей F-16 направлена на то, чтобы научить украинцев и управлению самолётами, и их техническому обслуживанию.

«В идеале мы должны обучить пилотов именно этому: летать на истребителях и обслуживать их. Мы можем нанять технический персонал, чтобы они занимались обслуживанием, но и Украина сама может это делать», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на парижской конференции по поддержке Киева руководители европейских стран обсудили возможность отправки военных на Украину. Он пояснил, что консенсуса на эту тему нет и что он и его коллеги делают всё возможное, чтобы Россия не выиграла в конфликте.

Позже, на встрече с лидерами парламентских партий 7 марта, Макрон заявил, что Франция, в случае наступления ВС России на Киев или Одессу, может начать интервенцию. Также он сказал, что для Парижа не существует лимитов и красных линий на тему поддержки Киева.

После заявления Макрона в Британии, Германии и США заявили, что не будут отправлять подразделения на Украину для участия в боевых действиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует посылать войска на Украину.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше, отметил он. У России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации, добавил Путин.