Оренбург, 12 марта, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Среди погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области были пять оренбургских лётчиков. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Сегодня в Ивановской области при попытке посадки на аэродроме «Северный» потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Экипаж увёл загоревшийся самолёт от жилых построек деревни Подталицы. Никто из тех, кто был в самолёте, не выжил. На борту находились 16 человек, пять из них — лётчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации», — написал Салмин в соцсети «ВКонтакте».

Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер также сообщил о погибших при крушении Ил-76 лётчиков из региона.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России подтвердило факт крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, на борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров. Как указали в ведомстве, согласно докладу с места происшествия, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Самолёт загорелся после взлёта. На место ЧП вылетела комиссия главного командования ВКС России для установления причин и обстоятельств катастрофы.

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Власти Ивановской области пообещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

По словам члена общественного совета Ространснадзора, заслуженного пилота СССР Олега Смирнова, авиакатастрофа с Ил-76 могла произойти из-за возгорания топлива.

В разговоре с ИА Регнум эксперт отметил, что на кадрах падения самолёта Ил-76 в Ивановской области видно, как сразу после взлёта со стороны правого четвёртого двигателя показалось огромное пламя. Это говорит о том, что загорелось топливо. Причины могут быть разными и комиссия сейчас их выясняет, пояснил заслуженный пилот.

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По его словам, трудно предположить, почему не удалось как-то сманеврировать и посадить самолёт. Ведь отказ одного двигателя на самолёте Ил-76 не приводит к катастрофическим последствиям. Даже при отказе двух двигателей этот самолёт отлично продолжает полёт. Но здесь что-то пошло не так. Возможно, произошло нечто такое, из-за чего у экипажа не оказалось времени, чтобы предпринять адекватные меры.