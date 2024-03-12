Москва, 12 марта, 2024, 19:30 — ИА Регнум. День искусственного интеллекта пройдет 13 марта в павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия». Научные специалисты компании расскажут посетителям, какие инструменты ИИ уже применяются в нефтегазовой промышленности, и представят программу, которая самостоятельно создаёт модели разломов горных пород по данным сейсморазведки. Для создания программы учёные использовали гигантский массив данных, свыше пяти миллионов гигабайт, собранных в корпоративном центре хранения сейсмической информации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Посетители ВДНХ узнают о роли искусственного интеллекта в нефтегазодобыче

Для всех желающих в павильоне проведут виртуальные экскурсии по объектам компании. В VR-разработках использованы технологии, которые позволяют перемещаться по действующим предприятиям и взаимодействовать с оборудованием, которое до мельчайших подробностей повторяет их реальные аналоги.

Кроме того, гости павильона смогут попытаться одержать верх над искусственным интеллектом в компьютерной игре «Брось вызов нейросети». Задача соперников — расставить скважины на виртуальном месторождении таким образом, чтобы добыть максимальное количество нефти. После человека свой ход в среднем за полторы минуты делает нейросеть. Победитель определяется по объёму добытой нефти.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Посетители ВДНХ узнают о роли искусственного интеллекта в нефтегазодобыче

«Роснефть» делает ставку на цифровизацию во всех областях деятельности. В компании уверены, что внедрение цифровых технологий позволяет повышать прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке.

Компания «Роснефть» в своем павильоне ежедневно организует для своих гостей интересную образовательную и культурную программу. Так, на выставке «Россия» в павильоне компании в минувшие выходные прошла творческая встреча с авторами фильма-сказки «Летучий корабль», который зрители увидят в кинотеатрах с 21 марта. Этот фильм режиссёра Ильи Учителя был создан по мотивам легендарной сказки. В рамках мероприятия у посетителей павильона «Роснефть» была возможность задать режиссеру фильма интересующие их вопросы о кино, а среди самых активных были разыграны билеты в кино.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.