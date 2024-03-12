Таррагона, Испания, 12 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, постоянно проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам России с просьбой о расследовании якобы совершённого на него покушения.

Анатолий Шарий Анатолий Шарий

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, даёт мне повод обратиться к специальным службам России с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испания», — написал блогер в Telegram-канале.

Он добавил, что готов по первой просьбе от спецслужб РФ передать всю собранную по этому поводу информацию.

По мнению Шария, правоохранители в Испании оказались некомпетентны и проявили в деле непрофессионализм, который, со слов блогера, наводит на мысли о намеренном нежелании проведения расследования.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Анатолий Шарий сообщил, что его с женой пытались убить в Испании. По словам блогера, по его машине два человека открыли огонь из автомата с глушителем.

Он также рассказал, что менее недели назад правоохранительные органы в королевстве получили информацию о подготовке покушения. Силовики получили сведения с фотографиями и фамилиями, а 6 марта покушение произошло.