Москва, 12 марта, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили полёты в пространстве над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщило 12 марта Министерство обороны.

Сопровождение самолётам дальней авиации обеспечивали Су-30СМ и Су-35С, а на отдельных этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители, сказано в сообщении.

«Самолёты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей. В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал». В ходе полёта экипажи самолётов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе», — отметила пресс-служба Минобороны.

Полёты были проведены в строгом соответствие с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнуло ведомство.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля в Минобороны РФ подтвердили выполнение двумя российскими стратегическими ракетоносцами Ту-95МС планового полёта над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Кроме того, два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС России 10 февраля совершили семичасовой плановый полёт у Аляски.

В последнее время истребители США и НАТО либо не рискуют находиться близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве, либо вовсе не совершают вылеты на их сопровождение, рассказал ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, США и другие страны НАТО боятся, что ВКС РФ применят авиационное вооружение.

В 2023 году активность авиации НАТО для перехвата российских военных самолётов снизилась почти в два раза. Страны военного блока для этой цели поднимали истребители более 300 раз. Наибольшее число перехватов произошло над Балтийским морем.