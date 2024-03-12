Лондон, 12 марта, 2024, 19:42 — ИА Регнум. В Уэльсе на холме Хей-Блафф возле городка Хей-он-Уай местные жители натолкнулись на таинственный стальной монолит неясного происхождения, сообщает 12 марта Sky News.

Фото: Richard Haynes

Первым об объекте рассказал местный житель Ричард Хайнс, часто совершающий пробежку в этих местах. По его словам, стальная стела внутри является полой и, вероятно, не тяжёлой.

«Сторонники конспирологических теорий предположили, что за этими сооружениями могли стоять инопланетяне, и некоторые люди в социальных сетях стали так же объяснять наличие такого строения в Уэльсе», — сказано в материале.

Журналисты напомнили, что аналогичные объекты ранее находили в ряде стран мира, в том числе США и Великобритании. Происхождение большинства из них не установлено.

При этом если в отношении одного из таких объектов американские художники заявили, что он является их творением, то о новом объекте в Уэльсе таких комментариев не появлялось, отметили также авторы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, один из подобных объектов высотой около трёх метров был обнаружен на острове Уайт в Великобритании в декабре 2020 года. Монолит, выполненный в виде треугольной призмы, обитой стальными листами, обнаружил местный житель. Он рассказал, что выгуливал собаку и обнаружил металлический столб в районе пляжа. В публикациях британских СМИ отмечалось, что находка вызвала живой интерес у местных жителей.