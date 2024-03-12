Москва, 12 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Низкий уровень физической активности провоцирует развитие деменции. Об этом заявила врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева.

Александр Погожев ИА Регнум

«Одной из наиболее опасных привычек, по мнению специалистов, является недостаток физической активности. Регулярные занятия спортом способствуют улучшению кровообращения, питанию мозга кислородом и питательными веществами, что помогает предотвратить деменцию», — рассказала Саадулаева «Газете.Ru».

Доктор добавила, что кроме того важно следить за питанием. Она пояснила, что необходимо включать в рацион больше фруктов, овощей и здоровых жиров.

Вместе с тем, врач предупредила, что вероятность развития старческого слабоумия выше у тех людей, кто злоупотребляет алкоголем и табаком. Она рекомендовала отказаться от этих вредных привычек либо максимально снизить их воздействие на организм.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин поставил задачувовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом к 2030 году 70% жителей страны. Глава государства сообщил об этом на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Действительно, совсем недавно, несколько лет назад, регулярно физкультурой и спортом в стране занимались только 38%. На сегодняшний день — 55%, а к 2030 году нам нужно добиться того, чтобы 70% граждан России регулярно занимались физкультурой и спортом. Это точно, это наша цель, мы к этому идём», — подчеркнул лидер страны.

Как пояснил Путин, занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации и с поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией, с семьей, и даже с экономикой страны.