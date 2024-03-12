Москва, 12 марта, 2024, 19:16 — ИА Регнум. В России с 1 апреля вступают в силу поправки в закон, касающиеся оформления перепланировок и переустройств в многоквартирных домах. Об этом 12 марта корреспонденту ИА Регнум инженер-проектировщик компании «ГРАНД-Проект» Алексей Волков.

Он отметил, что с 1 апреля вступает в силу Федеральный закон № 608-ФЗ, который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Закон меняет термин «перепланировка» в многоквартирных домах, более детализируя виды работ, которые попадают под это понятие.

Так, на сегодняшний день перепланировкой считается изменение конфигурации помещения, которое требует внесения изменений в технический паспорт. С 1 апреля, согласно ФЗ № 608-ФЗ, перепланировкой помещения в многоквартирном доме будет считаться не только изменение конфигурации внутренней планировки помещения, а также изменение границ или площади такого помещения, либо образование новых помещений, в том числе объединение помещений в квартире, пояснил специалист.

«Согласно новому закону, под понятие «перепланировка» подпадёт большее число изменений в многоквартирных домах, в том числе изменение границ и площади. Изменение термина «перепланировка» добавляет ясности и защищает собственников недвижимости от опасных и незаконных ремонтно-строительных работ в помещениях многоквартирных домов. Законом предусматривается обязанность внесения сведений в ЕГРН о новых границах или площади перепланируемого помещения», — отметил Волков.

После завершения перепланировки собственник должен получить акт приёмочной комиссии на основании нового технического плана, подготовленного кадастровым инженером. После этого данный план передаётся в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН. После этого перепланировка помещения в многоквартирном доме будет считаться завершённой, добавил инженер-проектировщик.

Как передавало ИА Регнум, 29 января в городе Пересвете на фасаде пятиэтажного дома по улице Октябрьская, 7 появилась трещина. В результате были эвакуированы 120 жителей. До недавнего времени в этом здании находилось общежитие, на данный момент часть квартир были приватизированы, часть находятся в социальном найме.

По словам специалистов, многие собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины, переделали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, сейчас возникла угроза обрушения.