Москва, 12 марта, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о чувстве вины, что про жителей Донбасса и Новороссии какое-то время «забывали, что они такие же русские». Об этом российский лидер заявил на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» 12 марта.

РИА Новости/ Илья Питалев

Отвечая заместителю председателя Запорожской области Алексея Лысова, Путин заявил, что его поразило, что в Донбассе живут «такие же русские люди, как и мы».

«В этом-то всё и дело. Чувство такое вины даже. Мы как бы про них немножко даже забывали, что они такие же, как и мы — русские люди», — отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября прошлого года на встрече с членами Общественной палаты президент заявил, что украинские власти ущемляли права русского населения на подконтрольных территориях и начали его уничтожать, поэтому Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

Он напомнил, что киевский режим начал истреблять всё русское на территориях, которые контролировал, что уже было чем-то запредельным, а потом стали утверждать, что русские не являются коренным народом на этих землях. Параллельно этому русское население Донбасса начали истреблять при поощрении Запада, добавил Путин. Он подчеркнул, что эти действия руководства Украины и стали основой начавшегося конфликта.

Путин также напомнил, что украинский и русский народы — братские, Россия даже не подумала бы предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма, Донбасса и Новороссии, если бы не нужно было защищать людей.