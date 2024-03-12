Лондон, 12 марта, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG подала в Высокий суд Лондона иск почти на 400 млн евро к страховым компаниям из-за их отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе, сообщила 12 марта газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Иск был подан в феврале 2024 года. Ответчиками должны выступить компании Lloyd’s of London и Arch Insurance.

Nord Stream AG ранее предварительно оценила затраты на восстановительные и ремонтные работы на газопроводах, а также на замену потерянного газа в диапазоне от 1,2 до 1,35 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум ранее, взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что в этом были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. Алиби у ЦРУ нет, отметил лидер страны в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года.

26 февраля правоохранители Дании вслед за властями Швеции заявили, что остановили расследование терактов на «Северных потоках». Они признали, что взрывы на российских газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к этому подданных Дании у них нет. Прокуратура Швеции ранее объяснила остановку расследования аналогичными причинами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг терактов на «Северных потоках» после этих решений Швеции и Дании близка к абсурдной. Он отметил, что правоохранители европейских стран, очевидно, в процессе расследования начали выходить на своих ближайших союзников.